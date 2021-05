Una semana dentro de la secta más grande y peligrosa de este país

Quiero que me acompañéis en este viaje extraordinario. Un tenebroso periplo de una semana de duración, por los oscuros designios de una de las mayores sectas que existe en este país. LA AMANCIOLOGÍA.

Hace unas semanas, un amigo en Facebook, compartió, con la única intención de cachondearse, una captura de un grupo llamado TODOS CON AMANCIO ORTEGA. Al principio pensé que el grupo era una coña, así que decidí mandar una petición para poder entrar.

Cuál fue mi sorpresa que, al ser aceptado, sin rito alguno de iniciación, pude comprobar, por mis propios ojos, que la página, lejos de ser un grupo para poner a parir a Amancio y las grandes multinacionales como Inditex, era realmente UNA SECTA. Sí, amigos, una SECTA.

Y la llamo así porque los miembros de este grupo tan opaco cumplen las características más esenciales que definen a una secta y que he obtenido en catholic.net. En primer lugar, una completa adoración al líder.

La concepción de que su líder tiene la capacidad de solucionar los problemas más irresolubles y complejos.

Y de que merece alcanzar estructuras de poder que le permitan extender su influencia. Algunas publicaciones y propuestas sobrepasan ampliamente el nivel del delirio y dejan la de de los peregrinos de Lourdes a la altura del betún. Los likes brotan a centenares y miles.

Los miembros de la secta suelen cohesionarse, no solo por una inquebrantable veneración al líder, sino por rasgos definitorios como un lenguaje concreto, o una forma de expresarse para distinguirse del resto de la sociedad y crear un muro de aislamiento impenetrable.

En este caso hablamos de 3 factores esenciales:

1) Faltas de ortografía y expresión atroces

2) Predisposición enfermiza a la veneración más acrítica al líder, acompañada de una defensa cerrada y absolutamente acrítica del neoesclavismo capitalista

3) Razonamientos ilógicos

Al principio pensé que Inditex debía estar detrás de esta página, pero es imposible, porque de ser así, sería la peor campaña reputacional hecha en la historia de las redes.

Por ejemplo, explicadme esto (4,5K likes). Lo he leído 10 veces y no lo entiendo.

Es como si Amancio hubiese contratado a los pacientes de un psiquiátrico para que le escribieran loas en Facebook. En serio, es que todo es puro delirio. No puedo creerme que la admiración por este señor atraiga tanta subnormalidad y lacayismo...

Amanece...una nueva España.

¿El príncipe de Asturias? ¿Y por qué no el nobel, Antonia? Note enfandes y haber si hay suerte con los letreros de 10 milímetros.

En serio, es como si Amancio hubiese contratado a una panda de bots con trisomía...

Esta es Manuela, la señora que piensa que el Community Manager del grupo de Facebook es el dueño de Zara.

Llama poderosamente la atención esa veneración absoluta a la idea de que la solución a la pobreza está en las manos de aquellos que la acaparan. Hay decenas de mensajes como éste.

1500 me gustas, 245 veces compartido. No me digáis que no es alucinante...

¿Qué te lleva a compartir tamaña gilipollez? ¿Cómo personas, mayoritariamente humildes, pueden colocar esto en sus perfiles? Este grupo es la radiografía de una clase sociológica que sigue subiendo y subiendo en España.

Es delirante...incluso han creado un change.org para pedir que le den el Premio Princesa de Asturias que ya lleva decenas de miles de firmas. Link: haciendounmundomejor.org/cause/apoya-la-concesion-del-premio-princesa-

Algunos le dan unos tintes "feministas" al grupo, con cierto éxito...

En serio, es que es alucinante. Hay publicaciones con una sintaxis INTRADUCIBLE y aún así tiene centenares y miles de compartidos. La sola contraposición de Ortega a políticos de izquierdas dispara la locura entre los miembros de la secta.

Una amiga subió una máquina para hacer cruasanes al grupo y la ha hecho pasar por un acelerador de partículas donado por Amancio. Ya lleva 117 me gustas y 6 compartidos.

Entrar en los hilos de conversación es como estar dentro un manicomio poblado de padefos con tendencias esquizoides.

Este grupo es la Capilla Sixtina de la subnormalidad.

Ni en 400 años, en una habitación del tamaño de Terranova llena de monos borrachos aporreando teclas se podría crear algo tan delirante.

Barroca en sus carencias morales. Dadaista y esquizofrénica en su ortografía.

Gracias Amancio por mostrarnos tanta belleza en una verdad tan innegable: que a este país no es que no lo salve ni Dios, sino que no merece la pena salvarlo.