"Bueno, veamos... Creo que estoy confundida de nuevo. ¿Estoy aquí o estoy allí? No lo sé. Allí estoy en todas partes, eso lo sé. Pero aquí está conectado a allí, ¿es así? ¿Pero entonces dónde está la verdadera yo? Ah, es verdad. No hay un yo. Supongo que es eso. Sólo existo dentro de las personas que son conscientes de mi existencia. ¿Pero qué pasa con este yo que está hablando aquí y ahora? Soy yo, ¿no? Este yo que está hablando... ¿quién no es? ¿Quién soy yo?"