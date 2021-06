¡Vete a la chingada!: Roger Waters a Zuckerberg  

El músico Roger Waters contó que le ofrecieron “una enorme, enorme cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II en una película para promover Instagram. Y que su respuesta a Mark Zuckerberg era: ¡Vete a la chingada! Lo dijo durante un encuentro para exigir la liberación de Julian Assange, en el cual estuvieron presentes John y Gabriel Shipton, el padre y el hermano del cofundador de Wikileaks.