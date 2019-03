¿Por que de verdad no crece Meneame?

El debate de los últimos días ha traído consigo múltiples teorías a las preguntas "¿Por qué no crece meneame?" "¿Por qué los bueno usuarios se van?" "¿Por qué no llegan usuarios nuevos?"

Las respuestas más obvias son las que ya todos conocemos:

• Hay mafias en meneame pro-"inserte su ideología de mierda aquí" que descartan las noticias.

• Esas mismas mafias descartan contenido interesante de Ciencia, historia, tecnología y video juegos. Dejando un 80% de contenido político, a veces sesgado por ideologías de mierda, en la portada.

• Administradores crecidos de poder que banean personas y eliminan comentarios solo porque amanecieron de mal genio.

• Debido a los 3 primeros puntos, las personas que comparten contenido de calidad se van y solo quedamos nosotros, la basura con nuestras ideologías de mierda.

Estos puntos son indiscutibles y en los que la mayoría de comentarios que he leído concuerdan, ya luego llegan las típicas teorías como "Meneame se hunde por la publicidad", "meneame se hunde por no reconocer que la tierra es plana" o "Todo es un complot de los estados unidos para entrar en meneame, matar a sus niños, violar sus mujeres y extraer su petróleo".

Pero no he visto a nadie hablar del potencial público que habla español, que les recuerdo, no son solo Españoles nacidos en España.

Todos recordamos como "El Efecto Meneame" hacia que las webs se cayeran de tantas visitas, en esos tiempos entrabamos gente de España y Latino América y juntos lográbamos alcanzar ese efecto, pero claro, si la portada se enfoca (por culpa de la comunidad) en cosas banales que solo suceden en España, a veces cosas que solo suceden en una manzana especifica de un barrio de una ciudad de España, que no le importa a nadie más que a los vecinos que viven en esa manzana, de ese barrio, de esa ciudad de España. Pues así no vamos a atraer tráfico de personas nuevas, solo a los 3 o 4 que les influye esa noticia.

A lo que voy es que fuera de tomar medidas en el abuso de los negativos, el abuso de los admins y el abuso de las mafias que ya rayan lo absurdo (descartar cosas que no sean android o linux ya es ceguera religiosa) hay que volver a abrir a Meneame al resto de personas que hablan español, no estoy diciendo que banear a las Noticias que suceden en una manzana en España y que solo le interesan a los 20 que viven allí, no. Me refiero a enviar todo eso a una categoría llamada España y ya. el que se quiera enterar de eso que entre a meneame.net/m/espana y así despejar la portada y dejar cabida a noticias relevantes para todos.

Si de verdad creen que meneame es el "reddit en español" hay que pensar más allá de España, en mi humilde opinión.

Claro que para esto se necesita mucho apoyo de la comunidad, cosa que veo imposible. Pero dejo mi opinión en el aire por si alguien le interesa o por si alguna mafia me quiere bannear.