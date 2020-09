La venta de humo de Neuralink

Elon Musk dice que con este dispositivo se podrán tratar multitud de trastornos tales como la ansiedad, la depresión, la ansiedad, el insomnio, pérdidas de memoria… ¡Maravilloso! ¿Cómo? Nuestro conocimiento del cerebro es todavía terriblemente superficial. Entonces, ¿cómo justificar que sólo mediante la estimulación eléctrica vamos a hacer tantas cosas? No se puede porque, seguramente, no se va a poder hacer así. Lo malo no está en que defiendan estos proyectos, lo malo es que lo hacen a partir de una más que endeble base científica.