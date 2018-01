Varapalo judicial contra la DGT: es ilegal quitar puntos o multar sin saber quién conduce

Multar al propietario de un coche por una infracción cometida con ese vehículo en carretera es ilegal. Y por lo tanto, la Dirección General de Tráfico (DGT) no puede retirarle puntos si no tiene pruebas de que era él quien conducía. [...] La legislación española contempla sanciones de 900 euros para todos aquellos propietarios que se nieguen a identificar a los conductores tras recibir una infracción, pero no es una multa de tráfico, sino una sanción administrativa por la falta de colaboración. Y no puede acarrear nunca la pérdida de puntos.