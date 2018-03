¿Por qué utilizar DuckDuckGo en vez de Google? (ENG)

Gabriel Weinberg, CEO y Fundador de DuckDuckGo ha hecho una lista en Quora, pero las principales son que Google registra tus acciones en internet, no sólo tus búsquedas, sus trackers están por todos los sitios. DuckDuckGo no. Además los resultados de las búsquedas en Google no son imparciales, ya que los registros que ha hecho influyen en el algoritmo de búsqueda. Ellos no quieren atraparte en "su ecosistema" y además dicen que escuchan al usuario. Y más ...