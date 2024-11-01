utilizada para manifestar un profundo hartazgo o deseo de que algo termine definitivamente

irse al carajo/al garete/a la mierda/ a tomar por culo /por el sumidero: aunque cada una tiene sus matices, todas estas expresiones se usan para decir que algo (ya sea físico o conceptual) se ha estropeado, ha fracasado o se ha visto frustrado.

Se fue por el sumidero t odo el trabajo que habíamos hecho — Todo el trabajo que habíamos hecho se fue por el desagüe/se esfumó en humo

La investigación se ha ido al carajo.

El estudio se ha ido por el tubo/tetas arribaSu reputación se ha ido al garete —Su reputación se ha ido al suelo/a los perros

- Se me ha ido a la mierda cualquier oportunidad que tuviera — Cualquier oportunidad que pudiera haber tenido se ha ido a la mierda/se ha ido por la ventana