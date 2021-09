Los usuarios de GOG no están contentos con los requisitos on-line de Hitman: "Esto es completamente vergonzoso" [ENG]

Los usuarios de GOG afirman que esto es una traición tanto a la postura anti-DRM de la plataforma como a la descripción de Hitman en la tienda. "Hay un texto en la barra lateral 'DRM FREE. No se requiere activación o conexión en línea para jugar', pero no podría considerar que sea cierto para más de una fracción del contenido del juego", escribe emme. Según Neurus_Ex, "Esto es completamente vergonzoso, tanto del lado del editor, por no funcionar con una versión real sin DRM como del lado de GoG, por vender esto como una versión 'sin DRM'."