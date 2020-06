USB-C llegó y no convenció, ¿por qué no es el único estándar en PC?

Los periféricos apenas lo incluyen, las placas van a una proporción mínima frente al Tipo-A y no cuaja en la industria. El principal problema son los estándares de propiedad. Hay tantas clasificaciones de corriente y voltaje, velocidades disponibles, compatibilidad o no compatibilidad, que realmente lo único en común son los pines y la forma del conector. USB-C 2X, USB-C 3X, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 y así un largo etc. Los cables tienen que cumplir ciertas validaciones. Los «modos alternativos» (DP, MHL, HDMI, Eth, audio) son otra odisea.