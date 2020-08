Usando Windows 98 durante una semana [EN]  

He decidido retarme a usar Windows 98 durante una semana. Ha sido interesante ver cuántas cosas han cambiado desde entonces. La máquina que usé es una torre Dell Dimension 3000 [...] Esta máquina es capaz de mover versiones antiguas de Windows [...] Aunque el software moderno no funciona bien en Windows 98, algunos parches permiten la instalación y ejecución de algunas aplicaciones modernas. No obstante, ningún explorador (que yo conozca) tiene las capacidades de vídeo HTML5 que requiere Youtube, ahora que Adobe Flash ya no es una opción.