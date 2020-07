¿Por qué Uruguay es tan próspero y el más democrático de la región?  

Uruguay es el país más rico de Latinoamérica, el ingreso bruto per cápita prácticamente triplica a los de Colombia, Ecuador y Perú. No solo eso, sino es que la democracia más estable de la región por varios años ya. Uruguay, ubicado entre dos gigantes inestables como el Brasil y la Argentina ha logrado evitar crisis económicas y ser afectado por sus vecinos. De hecho Uruguay no ha tenido una recesión en casi 20 años, a excepción de la actual crisis del Gran Confinamiento.