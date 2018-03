La Universidad Rey Juan Carlos contradice la versión inicial de Cifuentes sobre el máster

“No existe irregularidad alguna en el título de Máster de Cristina Cifuentes”, ha asegurado el rector de la Universidad Rey Juan Carlos. El rector ha achacado a “una mala transcripción informática en las notas” que dos asignaturas apareciesen como “No presentado”. No obstante, esta versión no concuerda con las declaraciones iniciales de Cifuentes. El entorno de la popular ha explicado que la presidenta regional decidió dejar para más adelante esas dos asignaturas. Sin embargo, no existe constancia de pagos de esas nuevas matrículas.