Esta es la historia de una ciudadana nacida en un país no miembro de la Unión Europea, sancionada por el Consejo Europeo de la Unión Europea. La periodista ucraniana Diana Panchenco fue incluida en su lista negra de ciudadanos sancionados acusándola de desinformación y desestabilización por denunciar y exponer la corrupción del gobierno ucraniano de Zelensky. A pesar de la veracidad de sus denuncias, que fueron confirmadas por periódicos como The New York Times, la Unión Europea prefirió ensañarse con una mujer, madre de un hijo y refugiada en el este de Ucrania, concretamente en Donetsk.

Diana Panchenco no es una periodista que trabaja para medios tradicionales como hizo en el pasado. Prácticamente su trabajo informativo se concentra en iniciativas personales y utiliza las plataformas y redes sociales de Internet para difundir su información y su opinión. Hablando en plata, Diana Panchenco podrías ser tú o yo.

Este es un resumen de su caso contado por ella misma:

Mi nombre es Diana Panchenko.

Fui presentadora de televisión y “Periodista del Año” en Ucrania. Durante un tiempo estuve entre las 10 mujeres más influyentes de Ucrania.

Zelensky me tachó de ser su enemiga personal e impuso sanciones anticonstitucionales contra mi persona

El régimen de Kiev intenta confiscar mis bienes, me ha despojado de todos mis derechos en mi país y ha iniciado dos procesos penales en mi contra.

Cuando comenzó la guerra, yo estaba en Kiev.

He estado en Donetsk, donde la guerra ya dura 8 años, y durante los últimos 15 años he apelado a la cordura de la gente. He pedido la paz.

Puede que te preguntes: ¿cómo es posible? Hoy, cuando todo el mundo está defendiendo la democracia ucraniana. Y te lo explicaré.

Tengo un conocimiento profundo de esta guerra, que está siendo financiada por ciudadanos de la UE y de Estados Unidos. Puedo revelar adónde va todo tu dinero.

Hoy Ucrania ocupa los titulares. Conozco personalmente a Zelensky y a su equipo, conozco a todos los políticos y periodistas ucranianos, y te diré exactamente sobre qué mienten todos ellos.

Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, más cerca que nunca.

Puede sonar horrible, pero tengo el derecho moral de decirte la verdad: el gobierno ucraniano está motivado a escalar esta confrontación para no rendir cuentas por el dinero que te han robado.

No quieres que te engañen más, ¿verdad?

Mi familia y yo estamos enfrentando amenazas, y muchos de mis colegas están encarcelados por expresar sus opiniones. Los medios tradicionales pueden no informar sobre estas injusticias, pero yo lo haré. He acumulado numerosos hechos a lo largo de los años que podrían cambiar tu perspectiva sobre esta guerra.

Mi canal de YouTube es el más popular de Ucrania (Nota: su canal de Youtube que contaba con 2 millones de subscriptores fue cerrado por Google. Diana Panchenco asegura que no recibió ninguna advertencia previa ni siquiera un strike por infringir las normas de la comunidad de Youtube), sobre todo entre el público rusohablante de todo el mundo. He escrito un libro que pronto se publicará en Estados Unidos. Estoy decidida a amplificar mi voz y llegar a una audiencia más amplia. Al compartir mis reflexiones aquí (la red social X), espero despertar conciencia e impulsar una acción colectiva por un futuro mejor.

Mantente atento a más actualizaciones y revelaciones: nuestros esfuerzos unidos aún pueden generar un impacto positivo en medio del caos y la incertidumbre.

