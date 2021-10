Me gustaría despedirme de todos vosotros. Tenía pensado irme por lo bajini (llevo días sin interactuar) pero creo que os debo una despedida.

Y esto no es la típica despedida de alguien que se marcha enfadado. Es cierto que llevo un tiempo un poco hastiado de los malos rollos que veo por aquí (y me parece muy adecuado que mi último artículo sea el reto de ser normales) y no comparto muchas cosas de la administración. Pero... voy a quedarme con lo bueno, que supera ampliamente a lo malo, y odio irme con una despedida negativa.

Esta ha sido la web en la que más tiempo he invertido. He conocido a mucha gente y me lo he pasado francamente bien. Y me he informado y he leído perspectivas de muchos que, de otra forma, no habría leído.

Así que gracias a todos vosotros, de corazón; y especialmente a aquellos de los que he disentido. Todos me habéis enseñado mucho. Y hasta a la administración: disiento con vosotros en algunas cosas, pero reconozco que es un curro jodido. Y os lo digo como abogado.

Si me permitís dos consejos, ahí van: uno, sed majos. Dos, no os toméis esto demasiado en serio. Probablemente el facha/progre con el que os peleéis online sea un gran compañero de copas.

pd: Dejaré mi usuario abierto, en primer lugar, para que podáis acceder a mis artículos si queréis; y en segundo lugar, porque tal vez os termine echando de menos.

Sed buenos. Y si no lo sois, que no se entere nadie.

Un abrazo a todos, de corazón.