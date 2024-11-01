Una de efemérides

Efemérides.

Agosto de 2031. Primer alimento envasado que cuenta chistes. Caja de Cereales Yegocks, cincuenta chistes para toda la familia.

Febrero de 2040. Primer combate a muerte en la categoría infante. Campeón: Julius Goglib de ocho años.

Julio de 2046. Primer humano creado completamente en laboratorio usando ADN generado artificialmente.

Enero de 2047. Fin de la guerra alimentaria con el triunfo de la cadena de hamburguesas Creepy Clown. 40.000 muertos en el bando de Transgen Global.

Mayo de 2051. Cambio oficial de las cuatro estaciones por seis. Añadiéndose Primus y Volátil.

Mayo de 2067. Catastrofe lunar, colapsa el hotel Luna Lunera de la empresa Mjesec Moon. 2.000 muertos.

Primus de 2070. El Consorcio de Robots y Entes Electrónicos Pensantes (CREEP) se encarga de la gestión planetaria.

Enero 2071. El Consorcio decide el primer envío de humanos a explorar otros planetas, viaje sólo de ida.