Al principio le pareció una idea magnifica, probar los efectos del alcohol en gravedad cero. Un sesudo estudio de Central Gagarin y del equipo de medicina espacial. Pero ahora, para el gran cosmonauta Alexander Pávlov, estar como una cuba con tan solo media botella de vodka le parecía una humillación innecesaria. Dos intentos previos de pasar flotando por el tubo de unión entre el módulo H y el laboratorio habían conseguido un golpe en la cabeza primero y luego en los codos. Ahora le parecía que esa unión era demasiado estrecha para poder pasar en su estado actual. Esta vez iba a flexionar las piernas al máximo en el mamparo a su espalda para coger el máximo impulso posible, pondría los brazos pegados al cuerpo; o pasaba limpiamente a través del estrecho pasaje o abría un nuevo hueco entre los módulos.

-Ceentral Gga... Gagarin... tercera pueba prueba.