El último superviviente

Ponso era parte de un grupo de 20 chimpancés que llegaron en 1993 desde Liberia para ser usados en experimentos sobre el cáncer. Con el paso de los años se adaptaron a su nuevo hogar, donde no eran molestados por otros humanos, y el padre de Germain, un pescador, fue entrenado para cuidar a los animales. A medida que me contaban la historia, iba teniendo la sensación de haberla escuchado antes, así que llamé a mi colega de trabajo, el fotógrafo Issouf Sanogo, que me ayudó a refrescar la memoria: en 1990 hicimos un reportaje sobre el parque…