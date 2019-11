La última moda entre ladrones: usar escáneres Bluetooth para encontrar móviles o laptops ocultos en el auto

Sales de tu auto y no quieres cargar con el laptop. ¿Qué haces? muy sencillo, lo ocultas bien para que no se vea desde fuera y pueda tentar a los amigos de lo ajeno. Por desgracia, esta inocente de medida de seguridad ya no sirve para nada en un mundo en el que los amigos de lo ajeno se han modernizado. Wired ha publicado un interesante reportaje que documenta una nueva técnica que está siendo empleada por ladrones en grandes ciudades como San Francisco.