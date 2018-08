Turistas atrapados en Indonesia se quejan de la embajada española

"Estamos todos los españoles indignados con la embajada. No he oído a nadie hablar bien, si lees en el perfil de Twitter de la Embajada lo puedes ver", detalla Raül, "no han ayudado a nadie, ni un simple acompañamiento psicológico por teléfono. Igual era todo lo que podían hacer. Pero ni eso". Raül cuenta como algunas embajadas de otros países —"la italiana, la inglesa, la australiana, la canadiense..."— estaban allí presentes, pero "la nuestra nada". "Escribir en Twitter es todo lo que han hecho", se queja.