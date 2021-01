Trump, el jefe de los idiotas

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Ahora que toda la prensa parece estar sorprendida por unos hechos, el asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Trump, que entraban dentro de lo previsible; se intenta mucho explicar el ¿cómo se ha llegado a esto? Y por muchos lados veo repetir una idea. Que Trump ha sido un tipo muy habil para manejar el descontento de las grandes regiones rurales de los Estados Unidos

Todo estos análisis asumen que Trump es un gran estratega que ha podido llegar a donde ha llegado capitalizando el descontento de todos esos ciudadanos afectados por los cambios económicos ocurridos tras la crisis de deuda de la primera década del siglo XXI y tras la llegada de la economía digital. Gente en general poco instruida, cuyos trabajos manuales son sustituidos por máquinas o por mano de obra extranjera más barata. Y Trump, una especie de genio, les ha "comprado" el discurso, llegando así al poder.

Disiento del todo. Trump no es un tipo inteligente, enorme estratega, que haya visto un filón electoral y lo ha explotado. Trump es un tipo como sus votantes, alguien poco instruido que tiene una visión de la economía y del mundo obsoleta, y que está fastidiado por esos cambios a los que no ha sabido, o no ha querido, adaptarse.

El discurso de "Make America Great Again". El volver a una antigua realidad de americanos "de toda la vida" sin moderneces ni globalización ni tecnología que se fabrica en terceros paises. La diferencia entre Trump y sus votantes es que Trump es el que más dinero tiene de todos ellos.

Y así es como Trump ha llegado al poder. No es porque haya sabido capitalizar el descontento social de una comunidad y la haya usado de forma manipuladora en su beneficio. No llega a ese nivel de maquiavelismo. No. Él es uno más de esa comunidad. No es más listo que los que asaltaron el Capitolio, ni tiene una capacidad crítuca distinta a aquellos que se creen todos los dipsparates de QAnom.

Simplemente heredó más dinero.