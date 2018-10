Trump afirma sin pruebas que hay terroristas en la caravana migratoria  

Reportero: "Usted dijo que hay gente de Oriente Medio en la caravana, ¿puede explicarlo? ¿Está diciendo que hay terroristas?" Trump: "Sí. Podría ser perfectamente". R: "Lo sabe seguro? Trump: "Tengo muy buena información" "Déjeme decirle algo. Han interceptado a mucha gente de oriente medio, han interceptado gente del grupo Estado Islámico, han interceptado a todo tipo de gente" R: "¿En la caravana?" Trump: "Podría ser perfectamente" R: "Pero no hay pruebas" Trump: "No hay pruebas de nada. No hay pruebas de nada. Pero podría ser perfectamente"