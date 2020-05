Truco para evitar el límite de lecturas de "El Pais" (sin modo incógnito)

Des de Mayo 2020, seguramente os habréis encontrado un cambio en "el Pais" en el cual sólo os permite leer 10 artículos al mes sin subscripción. Aquí os cuento como leer artículos sin tener que recurrir al modo incógnito.

Problema

Como sabéis, desde mayo tenemos un contador de artículos que se va reduciendo....

hasta que vemos esto:

Que nos evita leer el artículo y nos reenvía a la Página principal.

Solución

Bueno, pues esto tiene fácil solución si vais a la consola de Javascript del navegador:

Control + Mayus + J --> con Windows: Chrome

Control + Mayus + k --> Windows Firefox

CMD + shift + J --> con OSX: Chrome

CMD + shift + K --> con OSX: Firefox

F12 --> con Internet Explorer

Y ponéis lo siguiente en la consola:

anonymData = JSON.parse(localStorage.getItem('ArcP'));anonymData.anonymous.rc["8"].c = -800;localStorage.setItem('ArcP', JSON.stringify(anonymData));

Este script no hace nada más que modificar el límite de 10 y lo incrementa a más de 800. Podéis poner en el -800 lo que queráis, lo importante es que sea negativo ;) y veréis las páginas así:

Lo he probado por si el límite de 10 sólo un contador y la validación se hiciera remotamente (no estoy seguro si se puede por el tema de protección de datos) pero he podido leer más de 30 hoy sin problemas.

Espero que os sirva y no os preocupéis, que no hacéis nada ilegal ni mi código es maligno ;)

Si queréis más detalles sobre el script, preguntadme en los comentarios y lo hablamos.

Un saludo y mucha salud!