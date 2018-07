Del triste papel de los sindicatos tras la sentencia sobre el cobro del verano de los interinos

La sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el cobro del verano a aquellos interinos que trabajen durante el curso completo (y en el caso de Murcia, 5.5 meses durante el periodo 2012-2015), se ganó sin ayuda alguna por parte de los sindicatos. No sólo no dieron ningún apoyo cuando el TSJ de Murcia desestimó la demanda (con condena al pago de unas costas de 2145 euros) y obligó a AIDMUR a acudir al Supremo, sino que criticaron el recurso de casación diciendo que era una tontería porque el caso estaba perdido y no cabía recurso (curiosamente, el mismo argumento falso que dio el TSJ al escribir tras el fallo de la sentencia que "contra la misma no cabe recurso alguno").

Pues bien, la sentencia se ganó y la Consejería de Educación debía desembolsar 45 millones de euros para pagar los veranos injustamente detraídos entre 2012 y 2015. Enseguida, corrió a reunirse con los sindicatos para alcanzar un "acuerdo de pagos". Y ayer lo firmaron. Podéis consultarlo aquí www.facebook.com/Aidmur.org/photos/pcb.1692895137497193/16928950808305 El acuerdo da vergüenza ajena por los siguientes motivos:

-Establece un calendario de pagos de 4 años sin intereses para el grueso de los interinos (sólo las escasas decenas que presentaron el recurso en el TSJ con AIDMUR se supone que cobrarán todo el verano en 2018, conforme al punto 2 del Acuerdo, cuya redacción es bastante mejorable). El resto de interinos cobrarían un verano por año a partir de 2019 y hasta 2022 (como digo, sin intereses de demora).

-Con la sentencia del Supremo, se podían cobrar los veranos de 2012 a 2015 si habías trabajado 5.5 meses, pues resucitaba la norma ilícitamente derogada por la Consejería que, en Murcia, lo permitía. Con el Acuerdo de los sindicatos, solamente cobrarán 2014 y 2015 quienes hayan trabajado 8.5 meses.

-Pero el aspecto más grave del acuerdo es su apartado 6, que hace depender el cobro de los plazos de la “suficiencia presupuestaria”. Es decir, que queda en manos de la Consejería decidir si ese año tiene dinero suficiente para pagar los plazos a los que se comprometió y, si considera que no es así, solamente pagará una parte (la que ella quiera) y no todo. De esta forma, si para pagar en 2019 el verano de 2012 hacen falta 10 millones de euros y la Consejería sólo habilita una partida de 3, solamente cobrarán los interinos más antiguos, y el resto tendrán que esperarse a que “haya dinero”. Con este punto, el pago de los veranos no se limita a cuatro años, sino al tiempo que quiera la Consejería.

-Se dice en el Acuerdo que se firma para evitar largos procesos judiciales a los interinos. Teniendo en cuenta que, en el peor de los casos, un proceso judicial con su correspondiente recurso de apelación tardaría 3 años en resolverse, es incomprensible que un acuerdo “para acelerar el pago y evitar largos procesos judiciales” disponga un calendario de (como mínimo) cuatro años para ejecutar los cobros.

Igualmente es sumamente hipócrita que la Consejería diga que la alternativa al Acuerdo son años de pleitos. Está en su mano estimar las solicitudes de revisión de oficio que se están presentando y, en el plazo máximo de 6 meses, reconocer el derecho de cobro y pagar. Ella misma está admitiendo en el Acuerdo que se deben todos los veranos. Por eso es indefendible que no se limite a actuar conforme a Derecho, estimar las reclamaciones, evitar la vía jidicial y pagar lo que debe.

-Finalmente, el Acuerdo dice que aquellos interinos que no quieran acogerse a él deberán seguir la vía de la reclamación administrativa individual y luego la judicial. De este modo, el Acuerdo da a entender que no se va a pagar hasta que lo diga un juez a quien se atreva a reclamar por su cuenta. Y ello pese a que la Consejería está admitiendo con el Acuerdo que debe todo lo que se reclama. Usar el silencio administrativo para desestimar las peticiones de los interinos y obligarles a ir a los juzgados como forma de coacción para que se sometan al Acuerdo, discriminándoles respecto de quienes sí hinquen la rodilla, podría constituir un delito de prevaricación.

Pues eso, éste es el maravilloso acuerdo que UGT, CCOO, ANPE, SIDI, CSIF Y STERM han firmado con la Consejería. Desde luego, cada año se superan. Antes no hicieron nada para que los interinos cobraran el verano. Ahora directamente perjudican a todo el colectivo con esta vergüenza.