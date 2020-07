Treinta aplicaciones tan buenas que es difícil creer que sean completamente gratuitas  

En Genbeta nos hemos puesto casi como reto el dejar en evidencia que el software bueno y gratis es algo que realmente abunda. Si has llegado aquí buscando alguna aplicación (o muchas) que quizás no conocías, es probable que te vayas contento. Y si no, pues te recordamos que este artículo es la cuarta parte de una serie de recopilaciones en las que ya hemos recomendado otras 60 aplicaciones tan buenas que resulta difícil creer que sean 100% gratis.