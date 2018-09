La tragedia de los ludópatas: “se hipotecan de por vida”

Cada día que pasa más españoles se suman a la moda de las apuestas. Éstas no son nada nuevo; sin embargo, la expansión de Internet ha facilitado apostar de un modo mucho más cómodo y privado. Apostar no es nada malo si no se hace en exceso; pero, hay muchos que caen en las redes de la ludopatía, un problema grave que cada vez sufren más españoles.