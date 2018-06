Trabajo desde hace años en el 1002 y me entero de las novedades en Banda Ancha

No sé muy bien por qué escribo esto, porque no es una novedad para nadie. Básicamente los foros y los usuarios son nuestro primer contacto con nuevos productos y servicios. Ni que decir tiene que esto no sirve para saber cómo funcionan. Como supongo que sabréis aquí hay todo tipo de gente. Desde una señora de 50 años que sabe lo justo y sigue la operativa, hasta gente con formación que no entiendes muy bien qué hacen trabajando aquí. Movistar rara vez nos informa ni nos pregunta nada. Tenemos un backoffice que va a pedales ...