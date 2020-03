Todos los procesadores Intel que no sean Core de 10ª Gen son vulnerables por el CSME

Las vulnerabilidades en Intel son el pan de cada día, pero ahora es peor, y es que el susbistema CSME de los procesadores de la compañía son vulnerables y no se puede hacer nada. Si bien este problema se detectó el año pasado y fue parcheado mediante una mitigación del sistema, ahora conocemos que esto no sirve de nada, es más, no se puede parchear, y la única posibilidad existente para resolver el problema es cambiar a un procesador de 10ª Generación, o pasar de todo y comprarte un AMD Ryzen, claro.