¿Y si todo el mundo pagara lo que le corresponde? La lección escandinava

¿Se han preguntado alguna vez cuánto dinero perdemos cada año como sociedad debido a la evasión fiscal y a la economía sumergida? Según el artículo “Shadow economy and tax evasion in the EU”,en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.709 millones de euros como consecuencia de estos fenómenos. Si tenemos en cuenta que,de acuerdo con el informe de CCOO Cartografía de los recortes,entre 2009 y 2014 el Estado español recortó en 31.481 millones de euros el gasto público en salud, vivienda,educación y cultura..Por lo tanto,sólo eliminando el impa