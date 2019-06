Todas las mentiras de Otegi en TVE

El líder de Bildu se atribuyó el mérito del fin de los atentados, habló de miles de torturados, negó su militancia en ETA y recurrió a evasivas para no condenar los 800 asesinatos de la banda. Le preguntaron por su no condena del terrorismo. Otegi prefirió llamarlo "violencia política" y se atribuyó el mérito de “algo más importante”: “Hemos hecho desaparecer la actividad armada de este país por parte de ETA”. No fue así.