El tipo que metió el juego de la serpiente en un código QR  

A MatKC un día le asaltó la duda de si sería posible meter un programa en un código QR. A fin de cuentas un QR no deja de ser un «dispositivo» de almacenamiento. Así que en Can you fit a whole game into a QR code? cuenta sus peripecias hasta que por fin consiguió meter el mítico juego de la serpiente en uno. Por supuesto Matt no se refería a meter una dirección web en el QR, lo que es trivial, sino a meter el código del programa allí. Así que lo primero que hizo fue averiguar la capacidad máxima de almacenamiento de un QR...