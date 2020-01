Tinnitus...

Después de haber recorrido internet y algún par de temas por aquí me siento bastante abatido.

Lo tengo desde hace un mes y la cita para el otorrino es dentro de dos. En este mes he perdido las noches intentando descubrir alguna posible solución, pero como todos los que lo padecemos, parece que de momento va a resultar imposible.

Realmente tenía esperanzas en llegar al médico y que esto desapareciera, pensaba que sería alguna infección oído o alguna tontería por cuidarme mal (mala alimentación, sedentarismo) pero cuando descubrí a lo que me enfrentaba un hormigueo me recorrió todo el cuerpo, cuando supe que tenía que vivir con esto para siempre incluso sin tener diagnostico ni terapia aún...

No sé si es bueno o malo que me sienta mejor sabiendo que keanu reeves lo tiene (además de otras celebridades), porque no se lo deseo a nadie, pero no me hace sentir tan sólo, incluso personas de mi entorno y me ha sorprendido saber que lo tenían.

Ahora mismo me hace sentir un poco mejor también compartirlo con vosotros, llevo por aquí desde 2012 y desde hace unos pocos años con cuenta y siempre ha sido un sitio web donde me he sentido cómodo con la comunidad e incluso el salseo tanto en lo bueno ycomo en lo malo. Vi algunos temas que lo trataban por aquí y algunos usuarios que lo padecen y necesitaba actualizar un poco el tema para saber como se va desarrollando todo esto.

Lo tengo en un solo oído, y no sé si es por un trauma dentro del cuello, o por abusar de los cascos todos los días desde que era un imberbe, o por cervicales...En fin me gustaría escuchar vuestras historias, que tratamientos habéis seguido y que os ha funcionado, aunque sea para mitigar un poco esta tortura auditiva. El pitido a veces lo logro convertir en un ruido como de tv vieja, pero por las noches como ahora...me ataca la ansiedad. Y además me duele y se me tapona el otro oído, el sano...no quiero que me salga también en el otro y estoy un poco acojonado. También me ocurre que escucho como los pitidos de los aparatos electrónicos que a simple "oreja" no se escuchan si no prestas atención y te acercas, conductos de ventilación, el agua del grifo...

La noche que me apareció fue repentino, se me hincho la oreja por dentro pero sin dolor y sin infección o líquido, cuando me levanté por la mañana escuchaba todos los sonidos reverberados y más tarde este infernal pitido.

Para los que no sepáis lo que es, os dejo un corto de un minuto, que describe perfectamente lo que se siente...Meneantes, cuidaros los oídos, y en general, la salud. Hasta que no la perdemos no nos damos cuenta de lo bien que estábamos, pero eso es algo ya intrínseco del ser humano...

www.youtube.com/watch?v=OE5fIoveLoM