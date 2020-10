Tinder en la piscina

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

-Lo de la silla de ruedas, ¿por qué no lo has puesto en tu bio?

-Bueno, creo que lo que importa es el interior, ¿no? Tú tampoco me dijiste que eras tan bajo...

-Pero si mido 1,78...

-¿Y eso es alto? Además, te sabes sacar partido en las fotos porque lo que es en persona...

-Tienes una piscina muy bonita.

-Espero que no seas de esos que valoras a la gente por su dinero...

-No, sólo he dicho que tu piscina...

-¿En qué trabajas, Yeray?

-Me llamo Elton. Te lo dije varias veces, soy reponedor en Mercadon...

-No me gusta la gente sin iniciativa, ¿qué futuro tiene eso?

-Pues me han ascendido dos veces y...

-¿Ves? Ya estás pensando en el dinero...no me gusta la gente que no escucha. A ver, Yeferson, ¿cuánta vida te está costando tu sueldo?

-¿Eh? Mira, yo soy de Móstoles, mis padres son de Bolivia y no pudieron pagarme la univ...

-No escuchas, Cristian. Eres un mal conversador. Te falta empatía e intución.

-¿Empatía?

-Joder, encima eres un ignorante. Pero no te preocupes, no soy ninguna clasista. Yo dejé la universidad. Lo intenté con 3 carreras diferentes pero todas me aburrían. Es una fábrica de clones obedientes que se creen personas de clase media sólo por tener un sueldo.

-Yo trabajé en una fábrica de conserv...

-Yo fabrico sentimientos, Johnny. Amor, odio, ternura, desamparo. Escucho a la clase obrera y escribo. Gané el premio de micropoemas del Starbucks del Barrio de Salamanca en 2012. Ahora quiero llevar mis creaciones al microteatro. Mi madre me está ayudando en la edición de mi próximo libro. ¿Tu madre a qué se dedica?

-Te conté varias veces que falleció en un accidente de tráfico estas Navidades y...

-Oh Dios mío, ¿ese bañador que llevas es de Inditex? ¿Pero tú no sabes que Amancio Ortega esclaviza a niños? ¿Y ese crucifijo en el cuello? ¿Es que crees en el dogma misógino del cristianismo? ¿En chorradas imaginarias sin base científica alguna?

-Soy ateo, me lo regaló mi abuela antes de morir...

-Un descreído vaya. Seguro que eres géminis de ascendencia capricornio: intolerantes, incapaces de escuchar, cínicos, clasistas e incrédulos... ¿Es que no crees en nada? ¿Te da miedo SOÑAR?

-Ufff, oye por qué no vamos al Burguer King...

-¡Lo que me faltaba, O SEA QUE NO ERES VEGANO!