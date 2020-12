TIDAL vs Amazon Music HD

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Bueno, esto me ha llevado tiempo, pero tiempo de verdad. He escuchado los mismos temas mil veces en todas las plataformas que se me han ocurrido, así que espero que os ayude a tomar una decisión, que ya os adelanto, al menos en calidad de sonido, no es fácil. Ambos manejan prácticamenten la totalidad del catálogo de canciones en sonido, como mínimo, en calidad CD. Esto es 44,1 Khz a 16 bits, que debería ser más que suficiente para cualquiera. Vamos a manejar las cifras en bruto y después seguimos diseccionando.