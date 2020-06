Theresa May ataca a Boris Johnson por las negociaciones del Brexit y la gestión del coronavirus

La ex primera ministra Theresa May apareció ayer en la escena política británica para lanzar un ataque contra Boris Johnson por su gestión del brote de coronavirus, sobre todo la imposición de la cuarentena a los viajeros que entren a Reino Unido a partir del próximo 8 de junio, y el desarrollo de las negociaciones del Brexit. Durante la sesión de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, May acusó a Johnson de haber «fallado», y de estar arriesgando al país a acabar con un Brexit sin acuerdo