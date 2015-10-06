The war in a nutshell (*)

(*) Consideraciones antes de ver este vídeo y su transcripción (tras el vídeo):

1- El entrevistado es Scott Ritter, exoficial de Inteligencia de los Marines de los Estados Unidos y exinspector de armas de destrucción masiva en Irak para la ONU, conocido, entre otras cosas, por:

Haber sido condenado por abuso sexual.

Ser prorruso: sus opiniones son extremistas en ese sentido, y a veces falsas, llegando a afirmar que la masacre de Bucha fue perpetrada por Ucrania; el Gobierno de Ucrania lo ha incluido en una lista negra de propagandistas; el FBI ha llegado a sospechar que su esposa, rusa, tenía contactos con los servicios de inteligencia rusos.

Colaborar con medios rusos o prorrusos, como RT o Sputnik.

Más info en es.wikipedia.org/wiki/Scott_Ritter.

2- La entrevista se realiza en un medio que está bloqueado por la Unión Europea por depender del Estado ruso. El entrevistador es Rick Sánchez, un periodista cubano-norteamericano que vive en Moscú y que actualmente trabaja para RT, tras haber pasado por CNN, MSNBC, Fox News o Univision. Más info en en.wikipedia.org/wiki/Rick_Sanchez_(journalist).

¿Por qué lo pongo, a pesar de todas estas reticencias? Porque, primero, los datos que da sobre los impactos concuerdan con los hechos (fueron 4 los misiles que impactaron); segundo, los datos que da sobre los misiles Tomahawk son ciertos: su combustible restante se utiliza como una especie de bomba termobárica (link) y tiene capacidad de sobrevolar la zona para dar información para la verificación de daños y, si fuera necesario, cambiar de objetivo, o atacar el mismo (link); y, tercero, también es cierto que Hegseth canceló un equipo de comprobación de blancos que hubiera evitado que esa matanza se produjera, el Civilian Protection Center of Excellence (link), arguyendo que no contribuía a su objetivo de "letalidad".

Así que caveat lector, que cada uno lo vea, lo lea y lo crea o no bajo su propia responsabilidad, que para eso está el espíritu crítico.

Transcripción:

"El día en que comenzó la guerra, Estados Unidos lanzó cuatro misiles de crucero contra una instalación que había sido evacuada por el comando de la guardia revolucionaria mucho antes del conflicto. Uno de estos misiles impactó en una escuela.

El cuarto misil... tres misiles, dos misiles impactaron en almacenes vacíos, uno impactó en una escuela. El cuarto misil sobrevolaba el lugar recopilando datos y enviándolos para evaluar los daños causados por la batalla. Los dos almacenes estaban vacíos, no hubo explosiones secundarias, pero en el tercer lugar que impactaron, observaron una acumulación de personas, gente que corría hacia el lugar. Así que ordenaron lanzar el cuarto misil. El cuarto misil subió, bajó e impactó.

El misil estaba diseñado para penetrar con capacidad antibúnker, pero hay un factor adicional en este misil. Nuestros brillantes diseñadores de armas han llegado a la conclusión de que el exceso de combustible de un misil Tomahawk en el momento del impacto puede convertirse en un arma termobárica, un explosivo de aire y combustible.

Así que pulsaron el botón, convirtieron el exceso de combustible en una bomba termobárica, y las personas que vieron corriendo eran los niños que habían sobrevivido al ataque inicial. Fueron a la sala de oración con sus profesores y pidieron a los padres que entraran a recoger a sus hijos. Los padres están en camino. Así que el movimiento que se vio eran los [niños] supervivientes entrando en el edificio, los profesores con ellos, los padres que iban a por ellos y pusimos el cuarto misil de crucero allí, lo convertimos en una bomba termobárica y quemamos vivos a esos niños.

Eso es esta guerra en pocas palabras.

No sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos a qué apuntamos, y lo único que hacemos es asesinar a gente.

¿Y sabes por qué ocurrió esto? Porque Pete Hegseth canceló una directiva del Departamento de Defensa que exigía que un equipo civil de mitigación revisara cada objetivo para asegurarse de que no estábamos atacando los objetivos equivocados. Lo calificó de «woke». Lo calificó de ineficaz. Quería ser la fuerza de combate más letal del mundo. Matar, matar, matar.

Bueno, Pete, tú los mataste, a 170 de ellos, niños. Eres un asesino. Eres un criminal de guerra, al igual que Donald Trump y todos los estadounidenses que apoyan esta guerra, porque esta guerra es una guerra ilegal de agresión. No estamos obedeciendo las leyes de la guerra, simplemente estamos masacrando a personas inocentes para apaciguar a un grupo de neoconservadores que tienen una concepción anticuada de cómo debería ser el mundo y que han subordinado completamente los intereses de Estados Unidos a los del Estado de Israel.

Y perdón por perder los estribos. Soy padre de dos niñas y daría caza y mataría a cualquiera que hiciera daño a mis hijas."