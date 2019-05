Palace of Deceit es un videojuego de aventura y fantasía medieval, diseñado y desarrollado de forma independiente por Cliff Bleszinski para su compañía Game Syndicate Productions. Cuando contaba con tan solo 15 años, Cliff Bleszinski desarrolló la primera versión del juego como una aventura conversacional para MS-DOS que fue publicada en 1991 por Atomic Revolution Software con el título "The Secret of Castle Lockemoer".