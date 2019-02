The Legend of Zelda: Link's Awakening recibirá un Remake 26 años despúes

Durante el Nintendo Direct de ayer, la compañía anunció el futuro lanzamiento de un remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, título originalmente lanzado en la Game Boy en junio de 1993, y aquí al menos estaremos ante un Remake bastante interesante, ya que hay que recordar que los gráficos de dicha consola eran muy simples, por no mencionar que la pantalla no era a color. Es por ello que el juego fue re-lanzado con la llegada de la Game Boy Color. 26 años después, las cosas han cambiado bastante.