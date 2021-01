The Last of Us 2 se convierte en el juego con más premios de la historia del videojuego, superando a The Witcher 3

261 premios. Esa es la cifra que ha acumulado The Last of Us 2 durante los últimos meses, convirtiéndose en el ganador de distintas categorías hasta alzarse con el hito de ser el juego con más premios de la historia del videojuego. 169 medios y 92 elecciones del lector han conseguido que el juego de Naughty Dog le arrebate el puesto a The Witcher 3, que hasta ahora era el juego que coronaba esa clasificación con 260 galardones.