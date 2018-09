The Clash : Cuando Joe Strummer echó a Mick Jones del grupo

En 1983, los Clash, 'la única banda que importa' estaba a punto de convertirse en la banda más grande del mundo. En el transcurso de unos años, The Clash había pasado de ser un punk a convertirse en una banda apasionadamente ecléctica capaz de tocar los estadios. El cuarteto británico estaba en lo más alto en 'Combat Rock', su primer álbum de éxito en los Estados Unidos junto con un par de singles de éxito, 'Rock the Casbah' y 'Should I Stay or Should I Go'.