Rafael Merino López-Brea es el único consejero de entonces que no está imputado porque no avaló la compra de Inassa."Aquello era un cortijo que no tenía nada que ver con la gestión del agua" afirma este exconcejal del PSOE, que declara como testigo.El juez toma este martes declaración a parte de los consejeros del Canal por aprobar una compra en la que hubo "un cúmulo de irregularidades"..