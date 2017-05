Las estaciones de supercargadores son la manera más rápida de recargar un Tesla, pero no están pensadas para un uso a diario sino para viajar lejos de casa. Como ocurre con los móviles, no es saludable para la batería abusar de su carga rápida. Claro que el coche es tuyo y puedes hacer con él lo que quieras, ¿o no? -- Fuente en guiri: electrek.co/2017/05/07/tesla-limits-supercharging-speed-number-charges