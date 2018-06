Tertuliano de RNE se despide en directo del programa: "Los medios me parecen agit-prop. Me voy."

(A partir de 19:45') En el programa 24 Horas de RNE, Chani Pérez Henares: "Me estoy despidiendo de este programa. Lo voy a hacer en directo porque soy un hombre de principios. Para siempre. Yo, que soy un viejo periodista, digo que uno de los responsables de lo que está sucediendo en España son los medios de comunicación. He aborrecido mi profesión porque es incapaz de algo tan simple como decir verdades. No quiero estar en estos medios que me parecen agit-prop. Hasta aquí hemos llegado. Me voy. Adiós."