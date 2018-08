"Tengo la sensación de que mi vida no va a empezar nunca"

Un 56% de jóvenes españoles menores de 29 años acaban trabajando en puestos para los que están sobrecualificados. A pesar de estudiar carreras universitarias, no encuentran trabajo en su profesión. Con el 92% de contratos temporales, solo uno de cada cinco jóvenes puede emanciparse y muchos acaban buscando trabajo fuera del país. Sara tiene una carrera de Ciencias Políticas y un máster en Defensa y Seguridad. Sin embargo trabaja en un punto limpio. "No puedo pagar el máster, no puedo emanciparme y no puedo trabajar en lo que yo realmente quiero