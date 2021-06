Tengo picor en el ano, ¿qué me lo está causando?  

¡Qué molesto llega a ser un picor en el ano!, lo de rascarse no es muy educado, pero no siempre el picor en el ano es por falta de higiene, puede deberse a hemorroides, lombrices, eccemas de la piel perianal e incluso por presencia de hongos. No hay que tener vergüenza en las consultas de digestivo el comentar el prurito en el ano, estamos para revisar y poner solución también a problemas más vergonzosos que preocupantes, pero que dan mal vivir.