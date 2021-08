"Tenemos que reevaluar fundamentalmente lo que constituye una calidad de vida aceptable...

...si la gente no puede vivir sin camisetas de 5 dólares fabricadas en la otra punta del planeta, y sin aguacates de 99 céntimos en Michigan en marzo, entonces no vamos a arreglar esto".

[Traducción hecha con DeepL del siguiente post de Reddit de los usuarios saltoftree (titular y entradilla) y TheBirgminghamBear (artículo). Creo que hace una reflexión acertada sobre la situación que vivimos y quería compartirla con todos ustedes.]

El "nosotros" es la raíz del problema.

La humanidad ha creado, por grados, un nudo gordiano de incentivos que ninguna persona o incluso país tiene la capacidad de cortar. No es un individuo o un país. Es un sistema. Nadie gobierna este sistema. Está gobernado por redes de incentivos que actúan a través de individuos, naciones y corporaciones que recompensan y han normalizado las mismas acciones que acelerarán el proceso de destrucción del clima.

El nivel de vida de cada persona en las naciones desarrolladas se basa en el statu quo que está arruinando el planeta. Los líderes elegidos no quieren alterar el statu quo por miedo a ser expulsados por el pueblo. A la gente le han lavado el cerebro las empresas para que crea que no hay ningún problema, o bien está cabreada con las empresas pero es relativamente impotente para hacer algo al respecto.

Ningún líder o corporación va a hacer lo más desinteresado. Es una situación de Tragedia de los Comunes. Todos se aprovechan de la situación porque todos los demás lo hacen. Todos los países se preocupan de que si reducen las emisiones, no tienen ninguna garantía de que ningún otro país lo haga. Ningún país va a marcar la diferencia por sí solo, y no hay garantía de que otro país no vaya a aumentar sus emisiones y obtener una ventaja económica o militar sobre su rival.

Todos los líderes mundiales, los ejecutivos de las empresas y los multimillonarios saben, sin lugar a dudas, que el cambio climático es real y que nosotros lo estamos provocando. Lo saben. Pero todos están paralizados por la tragedia de los comunes. Las grandes empresas y los países del mundo están paralizados entre sí, y por sus propias poblaciones que son adictas a un modo de vida que no es sostenible.

Cualquier individuo que tenga 30 años ahora, y que viva en una nación desarrollada, podría llevar una vida relativamente normal desde ahora hasta la muerte. El cambio climático seguirá acelerándose, y miles de millones sufrirán y morirán, pero podrán llevar una vida relativamente cómoda. No empezaremos a ver las cosas realmente horribles hasta quizá 2050, así que tendrán 60 años antes de que empiecen las cosas verdaderamente apocalípticas, como las olas de calor globales ineludibles. Y tal vez para entonces, tendremos ciudades subterráneas a las que la gente se habrá adaptado, donde podrán vivir con su familia y amigos en una especie de vida ordinaria. No es su futuro ideal. Pero un futuro.

Este es el cálculo que todos hacen en sus mentes.

¿Por qué debería renunciar a una vida normal, se preguntan, y vivir en una cabaña en el bosque, cuando hacerlo no cambiará nada, y sólo me privará de una oportunidad de tener una vida normal, especialmente cuando ni siquiera fui responsable de este desastre en primer lugar? ¿Por qué debería dejar de viajar y gastar y renunciar a los placeres de la Tierra tal y como es ahora, sobre todo teniendo en cuenta la probabilidad de que cada año que pase será menos habitable, menos paradisíaca como es ahora?

En todas las naciones desarrolladas, la gente está haciendo este cálculo en sus mentes, incluso aquellos que aceptan que el cambio climático es real y que realmente quieren hacer algo, pero que se han rendido a una sensación de impotencia e incapacidad para influir en el cambio y se han rendido a una sensación de inevitabilidad de la devastación climática que se avecina. Esta actitud de los pueblos hará mucho más difícil a cualquier político que pida el sacrificio generalizado de los bienes comerciales y el progreso y la descalcificación de las industrias causantes de emisiones y el posible desplazamiento temporal o permanente de la mano de obra en ellas.

Porque si ya has aceptado la inevitabilidad del cambio climático, y si tu mente ya acepta los niveles de supervivencia que estás dispuesto a aceptar en ese futuro inevitable, ¿por qué sacrificarías tus mejores años ahora, por las ambiciones de los políticos cuyos planes nadie confía en que afecten al cambio de todos modos?

Esa es la otra ironía: cuanto más real sea el cambio climático de forma gradual, menos dispuesta estará la gente a sacrificar sus últimas oportunidades de tener una vida "normal" y cómoda. No sólo por ellos mismos, sino por su familia, por su comprensión del mundo y su lugar en él.

Esa es la cuestión de nuestra situación actual. El consenso parece imposible.

Cada individuo hace lo que es mejor para sí mismo, incluso sabiendo que es un perjuicio para el mundo, porque aisladamente, su cosa mala no hace la diferencia. Así que hacen lo malo, y todo el mundo hace lo malo, y a medida que la población sigue creciendo, ese cálculo por individuo no cambia, pero el daño del conjunto aumenta continuamente.

Hará falta una devastación planetaria a gran escala, de la magnitud de COVID pero de mayor duración, para que se produzca un consenso unificado suficiente para actuar. Pero para cuando lleguemos a ese punto en serio, será demasiado tarde para hacer algo más que soportar el apocalipsis climático durante los próximos 50.000 años.

El mayor problema del Cambio Climático es que no se convertirá de repente en algo devastador de forma inmediata, como si descubriéramos un cometa que acabara con el mundo a una semana de golpear la Tierra. Si el Cambio Climático presentara este tipo de amenaza inmediata, dramática y cohesiva, eso sería realmente beneficioso para nosotros. Porque la raza humana es bastante buena para organizarse rápida y uniformemente en torno a una amenaza inmediata, emergente y unificada.

Pero la realidad es que las cosas empeorarán un poco cada año, poco a poco, en incrementos que permitirán a todos adaptarse a la "nueva normalidad" año tras año, de forma aislada. El desplazamiento masivo de cuerpos humanos por miles de millones a medida que los países del tercer mundo se derrumben bajo la devastación climática, se encontrará con una mayor hostilidad por parte de las naciones desarrolladas, y aumentará la influencia y el poder de los regímenes miopes y fascistas que explotarán la situación para obtener poder, lo que innegablemente obstaculizará cualquier acción sobre el cambio climático en correlación inversa al nivel de las consecuencias del cambio climático.

En otras palabras, cuanto más empeore el cambio climático, más reaccionará el mundo de forma que nos impida tomar medidas para mitigarlo. Así que espero equivocarme. Voy a seguir actuando como si estuviera equivocado, y promoviendo la concienciación, y donando a grupos climáticos, y boicoteando a los contaminadores - pero esta es una situación muy mala sin una salida clara o fácil.

EDIT: Creo que es muy importante añadir mi perspectiva sobre la naturaleza humana. Debido a retratos como este, veo y escucho a mucha gente concluir que la humanidad es una especie egoísta. Que somos una especie codiciosa por naturaleza. Quiero decir que estoy en total desacuerdo con esto. Al contrario, tenemos la capacidad de un profundo desinterés.

El otro día había un post en la portada de reddit con un vídeo de una joven autista que se quedaba embobada tras recibir unos bichos por correo, porque coleccionaba ejemplares de bichos. Y el post se inundó de gente que quería donar bichos a esta niña. Porque la gran mayoría de la gente, al ver eso, quiere dar lo que tiene para infundir esa sensación de alegría a esta niña que ni siquiera conocen.

No tengo forma de demostrarlo, pero si de alguna manera se realizara un estudio en el que se presentara a todos los humanos de la Tierra un botón, y se les diera una prueba innegable de que pulsando ese botón se acabaría con su propia vida inmediatamente, pero se salvaría al resto de la raza humana, estaría dispuesto a apostar que el número de humanos dispuestos a pulsar ese botón sería enorme.

El problema no es nuestra capacidad de altruismo, el problema es que esta red de incentivos está contrarrestando nuestro altruismo. Está inhibiendo nuestra capacidad de actuar desinteresadamente, incentivando el egoísmo y cortocircuitando nuestra capacidad de actuar desinteresadamente.

EDIT 2: Evidentemente, esto se ha hecho mucho más popular de lo que imaginaba, por lo que creo que es importante que termine con la esperanza.

¿Hay esperanza? Siempre hay esperanza. Siempre.

¿Quién puede decir qué forma tomará?

Lo que sí se puede decir es que, incluso cuando la posibilidad de esperanza es asintótica a cero, nunca hay una causa para actuar sin esperanza. Hay que jugar el juego hasta el último momento. Porque aunque la victoria sea escasa, está garantizada si se deja de jugar el juego.

Norman Borlaug es un nombre que no escuchamos a menudo. Lo cual es curioso, porque Normal Borlaug salvó potencialmente miles de millones de vidas. Hace unos 100 años Norman inventó una especie de trigo de alto rendimiento. Esto dio a los países con poco acceso a los alimentos la capacidad de producir repentinamente lo suficiente para salvar a miles de millones de la muerte por inanición.

¿Quién podría ser usted? No hace falta ser ningún tipo de genio para crear potencialmente, por diseño o por accidente, algo que cambie el curso de nuestra historia.

Como articulo el problema, la gente me pide la solución. Yo no conozco la solución. Pero tú sí. Más exactamente, todos nosotros la conocemos. En nuestra imaginación colectiva está la capacidad de doblar el propio universo. No puedo imaginar cómo será esa solución. Tal vez no encuentres la solución, pero tal vez tú, en tu esfuerzo, y sin saberlo, inspires a quien o quienes lo hagan.

El sol está bajo. El tiempo es corto. El cataclismo está aquí. La oscuridad rodea.

Pero la vida nació en una Tierra primordial de fuego y relámpagos y una agitación sin fin. En ese caos nació la vida, y mientras existamos, hay esperanza de que podamos persistir."

1

meneos

¡hecho!

1 clics

reachoutandtouchfaithenviado

hace 1 min

sin comentarios