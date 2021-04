Telegram ahora permite pagos con tarjeta de crédito en los chats, se adelanta a WhatsApp

Telegram da un importante paso con Pagos 2.0, adelantándose en gran medida a su gran rival WhatsApp, que lleva tiempo probando sus pagos. Y es un adelantamiento parcial porque estos pagos, de momento, se encuentran limitado a artistas, trabajadores o tiendas. No entre particulares, la gran baza que probablemente juegue la plataforma propiedad de Facebook Inc. Lo bueno del sistema de pagos de Telegram es que funciona tanto desde las aplicaciones móviles como desde las aplicaciones para ordenador y que no tiene coste.