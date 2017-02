El Teleautomaton de Tesla: el primer dron marino

El origen de los drones marinos se remonta más de cien años atrás. El 1 de julio de 1898, el inventor, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico y físico de origen serbio Nikola Tesla (1856-1943) presentaba en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos su “Method of and Apparatus for Controlling Mechanism of Moving Vessels or Vehicles” (“Método y Aparato para Controlar el Mecanismo de Movimiento de Buques o Vehículos”).