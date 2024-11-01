edición general
Una tecnológica de Israel seguirá controlando telemáticamente a presos de cárceles vascas

La israelí Attenti Electronic Monitoring, que pertenece al grupo estadounidense Allied Universal, controlará un año más a un grupo de presos en semilibertad telemáticamente. En agosto eran 30 los reclusos monitorizados en Euskadi. El Gobierno Vasco ya pagó casi 26 millones de €. Firmó su primer contrato con el Gobierno Vasco a finales de 2021 e inició sus servicios por un valor de 25 millones para 3 años. Su tarea oficial es dar un “servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de presencia, consumo de alcohol y ubicación".

3 comentarios
tricionide #1 tricionide
espera 26 millones de € para controlar a 30 reclusos, casi 1 millon por recluso por 3 años, se rien de nosotros
angelitoMagno #2 angelitoMagno
#1 Sale más barato poner a tres funcionarios en turnos de 8 horas a vigilar a cada preso :-|
TripleXXX #3 TripleXXX
#1 Yo, por 200k, me controlo a mi mismo :palm:
