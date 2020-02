Qué es la Tasa Google y cómo afectará a internet

Ayer se publicaron noticias en las que se aseguraba que está cerca de aprobarse la conocida como Tasa Google. Esta medida lleva bastantes meses oyéndose y causando cierta polémica, pero se sabía que no se activaría hasta que en España hubiese un gobierno estable y no en funciones. La Tasa Google es un impuesto que afectará a las empresas tecnológicas que tengan una facturación superior a 750 millones de euros a nivel mundial y 3 millones en nuestro país. Tal como ocurre con GAFA en Francia, empresas como Google, Facebook o Amazon serían las so